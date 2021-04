Europa League : Roma – Ajax, attention au match piège (Live Vidéo 20h18)

Victorieux à l’aller 1-2 face à l’Ajax Amsterdam, l’AS Rome doit finir le boulot ce jeudi en 1/4 de finale retour de l’Europa League. Mais attention à la réaction des Hollandais. Car l’Ajax a dominé la première rencontre et a même mené.

Et les hommes d’Erik ten Hag, qui restaient sur 24 matches consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues voudront réagir. "Je pense que nous étions la meilleure équipe et nous avons encore nos chances", a d’ailleurs analysé le milieu de l’Ajax Ryan Gravenberch, après que son équipe a laissé filer une avance d’un but.

Mais rêvant d’un premier sacre dans une compétition de l’UEFA, il faudra batte la Roma qui est invaincue à domicile cette saison (4 victoires et 1 nul) et qui reste sur ses gardes à l’image de son gardien, Pau López, qui reconnaissait qu’il "y a encore beaucoup de chemin."

Qui des deux clubs passera en 1/2 et affrontera le vainqueur du duel Grenade – Manchester ? Réponse ce jeudi soir.