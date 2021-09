Europa League : Rapid Vienne – Genk, les Limbourgeois doivent s’imposer en Autriche (LIVE vidéo 18h10)

Le KRC Genk est le premier des deux clubs belges engagés en Europa League à s’illustrer ce jeudi soir. Les Limbourgeois se déplacent sur la pelouse des Autrichiens du Rapid Vienne pour leur 1ère rencontre du groupe H. Ce match est à suivre en direct vidéo dès 18h10 alors que le coup d’envoi est prévu à 18h45.

Vainqueur de la Coupe de Belgique la saison dernière face au Standard (2-1), Genk s’est vu projeter au 3e tour qualificatif de la Ligue des Champions. Mais la marche était trop haute pour les hommes de John van den Brom qui ne sont pas parvenus à venir à bout du Shakhtar Donetsk. Versé dans le groupe H de l’Europa League en compagnie du Dinamo Zagreb, West Ham et Rapid Vienne, le Racing n’aura pas la tâche facile.

Et ça commence dès ce jeudi avec un déplacement à Vienne chez les deuxièmes du championnat d’Autriche la saison dernière. S’il veut sortir du groupe H et poursuivre son parcours européen après l’hiver, Genk devra prendre le maximum de points face au Rapid Vienne qui se présente comme l’adversaire le plus faible du groupe. Cette saison, "Les Verts et blancs" ne parviennent pas à remporter deux matches de suite et pointent à une petite 9e place en Autriche avec 8 points sur 21.

De leur côté, les Limbourgeois n’ont plus perdu en Pro League depuis le… 30 juillet (3-4 contre Ostende) et n’ont qu’un objectif : ramener les trois points.