Europa League, prix de consolation pour Mertens ou Hazard?

Porter les mêmes initiales qu’un dieu napolitain et essayer malgré tout d’y devenir un héros, c’est le défi que s’est lancé depuis plusieurs années Dries Mertens. Et même si Dries sait qu’il ne remplacera jamais Diégo, il veut laisser l’empreinte "Mertens" 30 ans après l’indélébile fresque " Maradona ". Avec plus de 100 buts inscrits dans le Sud de l’Italie, le projet de Mertens est en bonne voie. Il se sent bien dans la chaleur de Naples. Et Naples l’adore. Mais il manque sans doute un petit quelque chose. Un moment de communion qui resterait gravé dans le cœur des tifosi. Pour l’instant, depuis l’arrivée de Mertens, le Napoli est souvent (bien) placé mais manque de trophées. Une petite Copa à partager, c’est chouette mais un peu léger. Le Prosecco pourrait s’avérer plus pétillant si le Napoli allait chercher cette Europa League. 30 ans exactement après l’unique coupe d’Europe gagnée par le club de Carlo Ancelotti. 30 ans après DM, notre DM national remplirait sa mission, non? Ce serait tout simplement la plus belle ligne dans le palmarès du louvaniste.

Eden Hazard a depuis longtemps conquis le cœur des Blues de Chelsea. Deux fois champion d’Angleterre, une Cup, une coupe de la ligue et une Europa League, Eden a rempli l’armoire à trophées des blues tout en y laissant des souvenirs inoubliables, entre dribbles et inspirations de génie. Cette saison, sans doute la dernière avec les Blues, il ne reste plus que l’Europa League pour gagner un titre supplémentaire. Oui, Eden Hazard l’a déjà remportée. Mais, blessé, il avait loupé la finale. Cette année, Sarri le laisse pour l’instant souffler lors des soirées européennes mais Eden attend son heure. Après tout, il n’a dans sa carrière jamais disputé de grande finale internationale, à part celle de la coupe du monde des clubs, un peu plus artificielle.

Gagner l’Europa League avant d’essayer de conquérir la Ligue des Champions, compétition dans laquelle il n’a pour l’instant jamais réussi à briller, voilà l’objectif de l’artiste de Stamford Bridge. Cette Europa league 2019 est donc sans doute plus qu’un lot de consolation pour nos deux Diables Rouges. Plus qu’un mini prix, même si la finale se jouera à Bakou...