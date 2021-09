L'Antwerp reçoit l'Eintracht Francfort jeudi (18h45) pour le compte de la 2e journée de la phase de poule de l'Europa League. Battu à l'Olympiacos en ouverture (2-1), le Great Old espère cette fois connaître les joies d'un succès. "A domicile, nous pouvons battre tout le monde. Devant nos fantastiques supporters, on est toujours capable d'un peu plus", a estimé l'entraîneur du club anversois Brian Priske lors d'un point presse matinal mercredi.

L'Antwerp veut aussi profiter des doutes au sein de la formation allemande, déjà éliminée en Coupe d'Allemagne et qui n'a pas encore gagné ni en championnat ni en Europa League (1-1 contre Fenerbahce lors de la première journée) restant sur six matches nuls consécutifs. "C'est une bonne équipe, mais qui se cherche encore un peu", a analysé Brian Priske. "Je l'ai dit ici aussi, parfois une équipe a besoin de temps pour se mettre en place. Franchement, je ne sais pas si c'est le bon moment pour les rencontrer."

Antwerp est entré lui dans une très bonne spirale avec un 12 sur 12 en championnat, mais son entraîneur voudrait consolider sa défense. "Bien sûr, je préfère gagner que de ne pas encaisser. Il est important d'avoir cependant une bonne défense, mais je suis convaincu que nous allons progresser dans ce domaine-là encore. En principe, c'est l'inverse et c'est l'attaque qui doit être plus performante."

L'Antwerp pourrait bien aussi surfer sur la performance du Club de Bruges en Ligue des Champions, vainqueur 1-2 à Leipzig mardi. "C'est bien pour le football belge, mais nous travaillons pour Anvers", tempère cependant l'entraîneur danois. "Nous allons juste essayer de réaliser une bonne performance qui pourrait nous rapporter les trois points."

Manuel Benson rejoint son entraîneur en estimant que "l'Antwerp doit faire mieux qu'en Grèce. Nous avons travaillé dur pour nous qualifier pour la phase de poules, nous voulons y faire mieux que de la figuration".

"Je regardais souvent la Bundesliga avec mon père et comme joueur, c'est toujours un rêve de pouvoir jouer contre des équipes que tu regardais souvent à la TV. On a bien analysé le jeu de Francfort", a repris l'attaquant du Great Old, 24 ans, qui joue souvent le rôle de remplaçant de luxe.

"Je n'aime pas beaucoup le mot 'supersub', mais je me rends compte que mes qualités prennent parfois tout leur sens lorsque la défense adverse est déjà un peu fatiguée et qu'il y a un peu plus d'espace", a reconnu cependant le jeune Belge. "J'essaie toujours de remplir au mieux mon rôle".