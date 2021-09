Naples n'a eu besoin que de... onze secondes pour mener au score, ce jeudi, face au Spartak Moscou dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de l'Europa League. Dès leur première offensive, les Italiens ont balancé le ballon dans le petit rectangle d'Aleksandr Maksimenko, qui a maladroitement repoussé le ballon dans les pieds d'Eljif Elmas.

►►► À lire aussi : L'énorme bourde de Strakosha, le gardien de la Lazio, qui se ridiculise en s'improvisant volleyeur

L'international macédonien de 22 ans ne s'est pas posé de questions et a expédié le cuir au fond des filets moscovites pour le plus grand bonheur des supporters de Naples et de Dries Mertens, tout sourire sur le banc !