Europa League, Nabil Dirar sur sa première avec Bruges : "Je suis fier de moi et de l’équipe"

Europa League, Nabil Dirar : "Je suis fier de moi et de l'équipe" - Europa League - 18/02/2021 Le Club de Bruges a ramené un bon point du Dynamo Kiev lors du match aller des 1/16 de finale de l’Europa League ce jeudi après-midi (1-1). Petite surprise au coup d’envoi, la présence sur le terrain de Nabil Dirar arrivé en janvier dernier, sa première titularisation avec le FC Bruges. "Ça fait plaisir. Depuis que je suis arrivé à Bruges on a bien travaillé avec les entraîneurs. Aujourd’hui c’était un bon test et les coéquipiers m’ont bien aidé. Je suis fier de moi et de l’équipe", dit Dirar avec le sourire, content de rentrer en Belgique et de quitter le froid glacial d’Ukraine (-10 degrés), "C’est la première fois que je joue dans cette température. Ce sont des conditions difficiles mais on a fait un bon match. J’ai particulièrement froid aux pieds". Âgé de 34 ans, Nabil Dirar a disputé son premier match pour les Blauw en Zwart depuis le 25 janvier 2012 sur le terrain de… Mons en championnat : "Je suis heureux de revenir ici au FC Bruges, à la maison. J’ai commencé ici au début de ma carrière et c’est grâce à ce club si j’ai réalisé une bonne carrière. J’espère pouvoir les aider avec mon expérience".