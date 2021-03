Dinamo Zagreb - Tottenham : 3-0 - Europa League - 8e de Finale Retour - 18/03/2021 Vainqueur 2-0 lors du match aller, Tottenham se déplace ce jeudi soir au Dinamo Zagreb en 1/8e de finale de l’Europa League pour le match retour. Comme d'habitude sous Mourinho, le onze de base des Spurs subit de nombreux changements par rapport aux derniers matches de la formation anglaise. La première période de cette partie face au leader du championnat de Croatie ressemble à une longue sieste, entrecoupée de sursauts lors des tentatives de Dele Alli, Majer, Aurier ou encore l'inévitable Kane. Les Croates tentent d'accélérer le tempo dès le retour des vestiaires. Les intentions sont bonnes, la concrétisation laisse elle à désirer. Jusqu'à la 62e minute de jeu et la frappe somptueuse d'Orsic. Le médian du Dinamo Zagreb enroule à l'entrée du rectangle et Lloris est incapable de sortir le ballon (1-0). Le club visité sent que quelque chose est possible. Les occasions suivantes se déroulent dans l'autre rectangle, par Lo Celso et Lucas. A la 83e minute de jeu, Orsic, encore lui, reprend un ballon qui traine et cloue Lloris une deuxième fois (2-0). Kane y va aussi de sa tentative, mais ne peut empêcher la prolongation. Celle-ci est timide, Tottenham ne rentre toujours pas réellement dans son match. La punition tombe à la 106e minute... Orsic, oui, encore lui, s'offre un slalom étonnant et inscrit son troisième but de la soirée (3-0) ! Les hommes de Mourinho sont KO et semblent paumés pendant dix minutes. Bale et Kane essaient en fin de partie, mais ce ballon ne rentrera pas, la faute au portier Livakovic. Tottenham n'a rien montré dans cette partie et est éliminé dans ce huitième de finale par une formation croate qui a osé croire en sa chance. Les Spurs faisaient de cette Europa League un véritable objectif, leur implication de ce match retour était largement insuffisante.