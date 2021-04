Europa League : Manchester United vs AS Roma, une affiche alléchante et un souvenir mémorable

Pour le moment, le bilan est largement favorable aux coéquipiers d' Harry Maguire . Sur les 6 confrontations entre les 2 clubs, on dénombre 4 victoires pour les Mancuniens, 1 match nul et 1 victoire pour les Giallorossi. Sur ces 4 victoires Mancuniennes, une reste ancrée dans les mémoires des fans de football.

En un peu plus d'un an (du 4 avril 2007 au 9 avril 2008), l' AS Roma et Manchester United se sont rencontrés 6 fois en Ligue des Champions. Avant cela, ils ne s'étaient jamais rencontrés et après ça, plus rien (du moins en compétition officielle) et ce, jusqu'à ce soir. Cette fois-ci, le match comptera pour l'Europa League. Une affiche royale qui pourrait avoir sa place dans la plus prestigieuse des compétitions des clubs européens comme en 2007 (2 rencontres lors de la phase de poule et 2 autres en quart de finale, United sera d'ailleurs éliminé en demi par le futur vainqueur de cette édition, l' AC Milan ) et 2008 (toujours en quart de finale mais cette année là, les Reds Devils soulèveront la Coupe aux Grandes Oreilles au détriment de Chelsea ). Pas de quart de finale de C1 donc pour ces 2 équipes aujourd'hui, elles devront se contenter d'une demi finale de C3.

Durant la saison 2006/2007, après une victoire étriquée (2-1) des joueurs Romains au Stadio Olimpico au match aller, les 2 équipes se retrouvent à Old Trafford pour le match retour de ces quart de finales. Et c'est uné vériable claque que va infliger United à la Roma (7-1). Avec 4 buts en première période et 3 autres dans la seconde moitié du temps réglementaire, les Mancuniens vont étouffer les Romains. Ces derniers n'auront pu que sauver l'honneur en marquant leur unique but de la rencontre entre le 6e et le 7e des Red Devils. On assistera notamment à un véritable festival de Cristiano Ronaldo (2 buts et 1 passes décisives) pour sa 4e saison à Manchester.

Pour l'anecdote, Ole Gunnar Solskjaer, l'actuel entraineur de United, remplaçait Ryan Giggs (4 passes décisives en un peu plus d'une heure de jeu, 61 minutes pour être exact !) et confluait ce match mémorable d'une passe décisive pour Patrice Evra sur le 7e et dernier but Mancunien. Cette victoire était d'ailleurs, jusqu'à l'année dernière et la claque infligé par le Bayern de Munich au FC Barcelone (8-2) en quart de finale, la plus large victoire jamais enregistrée en phase finale de la Ligue des Champions.

Le "théâtre des rêves" avait, à l'époque, bien porté son nom pour les Red Devils. Beaucoup moins pour les Giallorossi. Old Traffor, terre(ain) d'exploit ? Cette année, l'AS Roma en aurait bien besoin pour sauver une saison compliquée au niveau sportif.