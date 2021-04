Europa League : Manchester United fait le job à Grenade et prend option sur la demi-finale

Manchester United et les clubs espagnols, c’est une histoire compliquée ces dernières saisons. Les trois dernières campagnes européennes des Mancuniens ont toutes été stoppées par des clubs espagnols et cette première rencontre face à Grenade devait absolument être réglée pour faire disparaître le spectre ibérique. Invité surprise des quarts de finale pour sa première campagne européenne, Grenade débute la rencontre sans complexe. Paul Pogba est d’ailleurs averti très tôt dans le match (7e), comme pour stopper la fougue des opposants plutôt remuants. Dans la foulée, les McTominay , James et Greenwood prennent le jeu en main. Sans être particulièrement dangereux, les Anglais passent néanmoins devant. Sur un long ballon de Victor Lindelöf , Rashford s’offre un face à face avec Rui Silva qu’il conclut tranquillement. Le chemin le plus simple vers le but, c’est tout droit et Ole Gunnar Solskjaer s’en félicite. A la 41e minute, Yangel Herrera (ailier de Grenade prêté par … Manchester City) manque l’occasion d’égaliser. Sur un coup franc savamment dosé, le Vénézuélien trouve le poteau extérieur de David De Gea . Le gardien espagnol, préféré à Henderson après un séjour prolongé sur le banc, peut souffler. Tout comme l’ensemble des 22 acteurs, qui rentrent aux vestiaires.

Fort utilisé par OGS cette saison et déjà averti, Luke Shaw remet son survêtement pour la deuxième mi-temps et laisse sa place à Alex Telles. Les Mancuniens semblent par moments fébriles mais concèdent paradoxalement peu d’occasions. C’est le syndrome des duels déséquilibrés sur papier lors des coupes d’Europe : le petit livre un match honnête et mériterait un petit but. Le grand est cynique, marque sur sa première vraie occasion et plie le match quand l’adversaire croit dur comme fer à un retour. Ce but viendra de Bruno "penalty" Fernandes qui, malgré sa rencontre fantomatique, douche les espoirs adverses à la dernière minute.

Les mauvaises nouvelles sont ailleurs pour les Mancuniens. Alors que le match s’enlise, Maguire et McTominay sont avertis et rejoignent Shaw dans la liste des joueurs suspendus pour le match retour. Dans un calendrier chargé, qui verra ManU défier Tottenham dès ce week-end, Solskjaer sait déjà qu'il devra trouver des solutions pour finir le boulot à Old Trafford. Les Anglais s’imposent mais peinent à convaincre. Grenade n’aura que sa frustration comme souvenir de cette soirée de gala face à un grand d’Europe. Soirée à peine interrompue par la venue d’un visiteur assez singulier…