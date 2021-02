Manchester United a pris une sérieuse option, et c’est peu de le dire, sur les huitièmes de finale en dominant la Real Sociedad 0-4. Bruno Fernandes a inscrit un doublé, Marcus Rashford a alourdit le score et James a fixé le score. Côté espagnol, Adnan Januzaj a disputé 80 minutes. Sauf catastrophe au match retour, les vainqueurs de l'édition 2017 n'auront plus qu'à valider leur ticket la semaine prochaine.

