Europa League: Manchester United bat encore le LASK et rejoint Copenhague en 1/4 de finale

Vainqueur 0-5 lors du match aller, Manchester United n'a pas dû forcer son talent mercredi en huitième de finale retour d'Europa League pour éliminer le LASK Linz. Les Red Devils se sont imposés 2-1 à Old Trafford et rejoignent donc Copenhague, tombeur de l'Istanbul Basaksehir plus tôt dans la soirée, en quart de finale de la compétition.

Menés au score suite à un but de Philipp Wiesinger (55e), les Mancuniens ont redressé la barre rapidement grâce Jesse Lingard (57e) et décroché la victoire grâce à Anthony Martial (88e), monté au jeu quatre minutes plus tôt.