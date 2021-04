Europa League : Man Utd écrase l'AS Rome et peut se projeter en finale (6-2)

Man Utd s’est fait très peur mais a finalement fait un grand pas vers la finale de l’Europa League (6-2). Menés au score, les Mancuniens ont plié le match en deuxième mi-temps, à la faveur de trois grandes individualités : Pogba, Cavani et Bruno Fernandes.

On attendait une rencontre entre deux équipes patientes, c’est un feu d’artifice qui a été déclenché à Old Trafford. Le premier but, inscrit par Bruno Fernandes (8e minute) à l’issue d’un superbe mouvement collectif entre Paul Pogba, Edinson Cavani et le Portugais, donne le ton.

Mais les Mancuniens ont tort de se croire intouchables. Les Romains égalisent sur penalty à la suite d’une faute de main de Pogba, avant qu’Edin Dzeko ne se rappelle à ses amours anglaises en inscrivant un but de renard. Les Romains sont d’une insolente efficacité : à la mi-temps, c’est deux tirs cadrés, deux buts. Mais l’important est ailleurs : physiquement à la limite, les Romains sont décimés par les blessures. Veretout, Pau Lopez puis Spinazzola doivent céder leur place pour Villar, Mirante et Bruno Peres dans le courant de la première mi-temps.