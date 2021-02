Europa League : Malade, Noa Lang ne voyagera pas avec le FC Bruges à Kiev

Nouvelle tuile pour le FC Bruges avant son match des 16es d’Europa League face au Dinamo Kiev jeudi. Les Blauw en Zwart devront se passer de l’un de leurs hommes en forme du moment, l’attaquant Noa Lang, a-t-on appris mercredi matin.

Le jeune néerlandais est malade depuis plusieurs jours et est resté en Belgique. Lang - qui présente donc des symptômes - a pourtant été testé négatif au coronavirus lundi soir lors des tests PCR organisés par l’UEFA. Ce n’était pas le cas de plusieurs de ses collègues. Hans Vanken, Stefano Denswil et Matej Mitrovic ont en effet été infectés par le coronavirus au même titre que le coach Philippe Clément et plusieurs membres de son staff.

Auteur de 11 buts et 7 passes décisives en championnat cette saison, Lang respirait la forme depuis plusieurs semaines. Il s’était montré particulièrement efficace lors des trois derniers matches des Brugeois en championnat avec 4 buts et un assist au compteur.

C’est donc considérablement déforcé que le Club de Bruges se présentera à Kiev – où des températures glaciales sont annoncées – pour l’aller de ces 1/16es de finale d’Europa League.