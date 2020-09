Europa League : Lukaku dans un prestigieux trio pour succéder à Hazard comme joueur de l'année

Pour sa première saison en Italie, Romelu Lukaku a réalisé un exercice exceptionnel, battant plusieurs records du club et menant l'Inter à une belle deuxième place en Liga et en finale d'Europa League. Prépondérant dans l'épopée de son équipe sur la scène européenne avec 7 buts en 6 matches, Big Rom' figure logiquement dans le trio des joueurs de l'année en Europa League. Il y côtoie un prestigieux binôme composé de l'ange gardie de Manchester United, Bruno Fernandes et l'inoxydable médian de Séville, Ever Banéga.

Voici le reste du Top 10 :

4 Luuk de Jong (FC Séville) – 64 points

5 Jesús Navas (FC Séville) – 59 points

6 Lucas Ocampos (FC Séville) – 39 points

7 Kai Havertz (Leverkusen) – 17 points

8 Diego Carlos (FC Séville) – 9 points

9 Adama Traoré (Wolves) – 8 points

10 Jules Koundé (FC Séville) – 7 points

Lukaku pourrait donc succéder à un autre Diable rouge, Eden Hazard, plébiscité après le sacre de Chelsea la saison dernière. Aura-t-il convaincu les 48 entraîneurs et les 55 journalistes du jury ? La réponse le 2 octobre.