Europa League : Leverkusen écrase Nice avec la manière (6-2)

Leverkusen n'a laissé aucune chance à Nice, ce jeudi soir pour la première journée de l’Europa League, dans le groupe C.

A l'image de Nadiem Amiri, qui a ouvert la marque pour les Allemands. A la base de cette action on retrouve Leon Bailey. L’ex-star de Genk, venu de la droite, est rentrée dans l’axe pour servir à merveille Amiri. L’attaquant allemand s’est défait de Dante avant de tromper Benitez, via un tir à ras de terre.

Une belle réalisation pour le premier but de cette rencontre. La suite c'est une pluie de réalisations et une score de set de tennis. Victoire 6-2 pour Leverkusen qui prend la tête du groupe C avec Hapoel Beer Sheva qui a battu le Slavia Prague 3 buts à 1.