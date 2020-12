Europa League : Les Rangers "en bonne position" pour se qualifier contre le Standard

Le Standard jouera ses dernières cartes lors de la 5e journée de la phase de groupes de l'Europa League, jeudi soir (21h00) sur le terrain des Glasgow Rangers. Les Rouches n'ont d'autre solution que de s'imposer à Ibrox Park s'ils veulent garder l'espoir de prolonger leur campagne européenne au-delà de la nouvelle année. Les Ecossais eux peuvent se contenter d'un point pour assurer d'ores et déjà leur qualification.



L'entraîneur des Rangers Steven Gerrard aborde le match avec confiance, mais il a aussi beaucoup de respect pour le Standard. "Ils ont une équipe très dangereuse et commenceront ici jeudi avec la conviction de gagner", a noté l'ancien capitaine de Liverpool lors de sa conférence de presse.

Avec huit points après quatre duels, les Rangers mènent le groupe D à égalité avec le Benfica de Jan Vertonghen. Standard et Lech Poznan suivent avec trois points. Avec un match nul jeudi contre le Standard, les Rangers seront qualifiés pour la phase à élimination directe. "Nous aurons une chance fantastique demain", a reconnu Steven Gerrard, le manager des Écossais.



"Nous pouvons nous qualifier pour la deuxième année consécutive pour le deuxième tour. Ce serait fantastique. Nous sommes en très bonne forme et nous voulons simplement gagner demain. Nous n'allons pas spéculer sur un match nul. La confiance dans le groupe est grande après une bonne série. C'est une saison difficile avec beaucoup de matchs, mais nous voulons maintenir le niveau élevé que les Rangers défendent. Nous commençons chaque partie avec la même perspective. Je suis sûr que nous obtiendrons le résultat que nous voulons demain. Je ne veux pas aller plus loin que le match contre le Standard pour l'instant".

Les Rangers ont débuté la première journée de la phase de groupes par une victoire 0-2 à Liège. Ce fut un match très disputé, avec un but exceptionnel de Kemar Roofe (ex-Anderlecht). "Le résultat final à Liège ne raconte pas toute l'histoire du match", explique Gerrard. "Nous avons marqué tard, mais le Standard a bien joué. Il dispose d'une équipe solide, avec quelques joueurs dangereux. Il y aura probablement d'autres joueurs au Standard par rapport au premier match. Le système est peut-être différent, mais cela n'a pas d'importance pour nous. Nous serons prêts. Nous sommes convaincus que nous pouvons gagner, même si cela reste un grand défi. Nous sommes les favoris. Le Standard est dans une situation beaucoup plus difficile".

D'autant que les Rangers sont invaincus cette saison depuis 22 rencontres. Leur dernière défaite, 1-0 au Bayer Leverkusen, date du 6 août lors de la phase finale de l'Europa League 2019-2020.