Europa League : les inspirations de Paul Pogba pour atteindre les sommets - 06/05/2021 Buteur en demi-finale aller, Paul Pogba est devenu un des piliers du vestiaire de Manchester United. Le champion du monde français a vécu un rapport très versatile avec son club depuis son retour en 2016 à Old Trafford. Formé en partie à Manchester, le gamin a grandi et à 28 ans, il fait figure d’ancien et d’exemple. Il revient avec nous sur ce qui a forgé son caractère et ce qui l’a poussé dans sa carrière. Tout ce qui a pu l’inspirer pour atteindre les sommets du football mondial.