Leicester se déplaçait sur la pelouse du Spartak Moscou ce mercredi soir pour le compte de la troisième journée d’Europa League. Derniers de leur groupe avant cette rencontre, les Foxes n’avaient pas le droit à l’erreur. Et malgré une première mi-temps délicate (2-1), les Anglais ont pu compter sur un énorme Patson Daka pour remettre l’écurie dans le droit chemin. Le Zambien de 23 ans, encore méconnu du grand public, s’est offert… un quadruplé et a permis à son équipe de l’emporter 3 buts à 4. Côté belge, Youri Tielemans a distillé une passe décisive alors que Timothy Castagne a passé l’entièreté de la rencontre sur le banc.

Une pluie de buts s’est abattue sur Moscou ce mercredi soir. Dès la 11e minute de jeu, le buteur russe Sobolev trompe Schmeichel et ouvre le score. En fin de première période, Jordan Larsson, fils du célèbre Henrik (notamment passé par le FC Barcelone), double la mise (2-0, 44'). On pense alors que les deux équipes vont rentrer aux vestiaires sur le score de 2-0 mais dans la foulée, Daka réduit le score (2-1, 45').

Un but qui va mettre le Zambien et tous ses coéquipiers en confiance. Après 3 minutes en seconde période, Daka sort à nouveau de sa boîte pour remettre les équipes à égalité (2-2, 75'). Et l’attaquant ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Bien servi par Tielemans, Daka plante une troisième rose (2-3, 54') avant de s’offrir un quadruplé 25 minutes plus tard (2-4, 79'). En fin de rencontre, Sobolev inscrit un doublé (3-4, 86') et relance les Russes dans la partie mais il est déjà trop tard. Les Foxes tiennent bon et repartent avec les trois points de la victoire.

Avec ce succès, Leicester remonte à la deuxième place du groupe C derrière le Legia Varsovie (6/6) qui affronte le Napoli ce jeudi sur le coup de 21 heures.