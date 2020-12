Le Stantard reçoit Benfica pour la sixième et dernière journée des poules de l’Europa League. Si les Rouches sont déjà éliminés, ils auront à cœur de finir sur une bonne note en tentant de ne pas finir derniers du groupe. C’est en tout cas ce que le coach a déclaré mercredi en conférence de presse.

"On veut bien finir cette Europa League. Je trouve qu’on est mal entré dans cette compétition, avec nos trois défaites. Nos prestations sont maintenant de meilleure qualité, contre Poznan et aux Rangers. On veut finir en beauté contre l’adversaire le plus prestigieux, on ne veut pas louper la fin", a déclaré Philippe Montanier.

Si le coach compte aligner l’équipe la plus performante possible sur le terrain, le coach a cependant dû trouver une solution pour son axe défensif, Noé Dussenne étant suspendu. Kostas Laifis et Merveille Bokadi sont alignés en défense centrale. Le coach doit aussi se passer de Selim Amallah, Duje Cop et Maxime Lestienne.

Du côté du Benfica, il y a un certain Jan Vertonghen, titulaire. Le Belge a rarement eu l’occasion de fouler les pelouses belges en club, ce sera donc un match spécial pour lui. Avec un objectif, les trois points et espérer la première place du groupe. "L’Europa League est un objectif pour nous", dit Jan Vertonghen. "On va tout faire pour aller le plus loin possible. On a une bonne équipe. On veut être champion et remporter la Coupe. Mais il y a beaucoup de favoris en Europa League. Il y a déjà de bonnes équipes en lice, et il faut y ajouter les équipes qui seront reversées de la Champions League."