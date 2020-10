Europa League : le Standard est au pied du mur

Benfica, un ogre d’Europe

L’adversaire est impressionnant. Par son palmares d’abord : 37 fois champion national, 26 coupes du Portugal mais surtout 10 finales de Coupes d’Europe (avec 2 victoires en Coupe des Clubs Champions 1961 et 1962). Avec deux dernières finales perdues en Europa League en 2013 et 2014, les Lusitaniens veulent faire revivre le passé. Chaque saison, ils abordent la Ligue des Champions… mais pour la première fois depuis 10 ans, ils viennent d’échouer. Un match de barrage compliqué au PAOK Salonique et la lucrative poule de ligue des champions s’est envolée. Les voilà donc, pour la première fois, dans les poules de l’Europa League. Avec la ferme intention d’aller au bout.

D’habitude les Portugais s’engagent en Europa League après l’hiver… quand la Ligue des Champions ne veut plus d’eux. Mais cette fois c’est différent… et ils vivent cela comme une relégation. Mais la rage les habite et une statistique parle plus que d’autres : en Europa League, les Aigles de Benfica restent sur 23 matchs à domicile sans défaite (19 victoires et 4 nuls). Leur dernier revers à la maison datant d’il y a près de 12 ans. C’est dire si la tâche du Standard s’annonce ardue.