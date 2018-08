Europa League: Le Standard avec Séville, Anderlecht face à des publics chauds

Anderlecht, le Standard et Genk connaissent leurs adversaires en phase de poules de l'Europa League. Le tirage au sort s'est déroulé ce vendredi à Monaco.

Anderlecht, qui était dans le premier chapeau, se retrouve avec Fenerbahce, Dinamo Zagreb et le Spartak Trnava dans le groupe D.

Le Racing Genk jouera au sein du groupe I au premier tour de l'Europa League. Il y sera opposé aux Turcs de Besiktas, aux Suédois de Malmö et aux Norvégiens de Sarpsborg. Genk et Besiktas, quatrième du défunt championnat de Turquie, font figure de favoris pour atteindre le stade des seizièmes de finale. Les Limbourgeois devront se rendre par deux fois en Scandinavie affronter le ténor suédois du Malmö FF et les inconnus norvégiens de Sarpsborg.

e Standard, qui était dans le troisième chapeau, affrontera dans le groupe J Séville, Krasnodar et Akhisarspor.