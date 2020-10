Europa League : le Standard à Benfica pour faire mentir les chiffres (Live audio et commenté 21h)

Suivez la rencontre en direct radio ici

Le Standard se déplace à Lisbonne pour affronter le Benfica pour son deuxième match d’Europa League cette saison. Un déplacement compliqué pour les Rouches.

Les statistiques ne jouent pas vraiment en leur faveur… et le Coronavirus non plus. Les joueurs testés positifs sont toujours absents. On pense surtout au manque que crée Raskin depuis qu’il est écarté. Une sacrée tuile dans ce genre de match. Du côté portugais, Jan Vertonghen devrait être titularisé.

15/15 : c’est le bilan en championnat des Lisboètes, qui caracolent en tête du classement alors que le Standard reste sur deux défaites 2-0, face aux Rangers et face à Saint-Trond

: c’est le bilan en championnat des Lisboètes, qui caracolent en tête du classement alors que le Standard reste sur deux défaites 2-0, face aux Rangers et face à Saint-Trond 2-4 : c'est le score du premier match de l’équipe portugaise en Europa League cette saison, c’était contre Lech Poznan

: c'est le score du premier match de l’équipe portugaise en Europa League cette saison, c’était contre Lech Poznan 19 victoires, 4 partages : c’est le bilan de Benfica à domicile en Europa League sous sa forme actuelle, tout simplement impressionnant !

victoires, partages : c’est le bilan de Benfica à domicile en Europa League sous sa forme actuelle, tout simplement impressionnant ! 3 partages, 4 défaites : le bilan du Standard en déplacement dans la compétition

partages, défaites : le bilan du Standard en déplacement dans la compétition 1 : c’est le premier affrontement entre les deux équipes

Heureusement, en football, les chiffres ne font pas tout. Mais Philippe Montanier se trouve face à un véritable casse-tête au moment d’aborder ce match… Et si les Rouches veulent faire mentir ces chiffres et se relancer après une phase négative, ils devront montrer du caractère et du football ! La rencontre est évidemment à suivre sur tous les médias de la RTBF.