Europa League : le Shakhtar Donetsk domine le FC Bâle et jouera contre l'Inter en demi-finale

Shakhtar Donetsk - FC Bâle : 4-1 - Europa League - Quart de Finale - 11/08/2020 Le Shakhtar Donetsk s'est facilement imposé mardi en quarts de finale de la Ligue Europa en écrasant le FC Bâle (4-1) dans un match unique, à huis clos, disputé à Gelsenkirchen, et retrouvera l'Inter Milan en demi-finales. Dans une partie dominée de la tête et des épaules, les Ukrainiens se sont rapidement mis à l'abri, avec un but dès la 2e minute de jeu, alors que les Bâlois n'avaient pas encore touché le ballon. Sur un corner de Marlos, l'international ukrainien d'origine brésilienne Junior Moraes a profité d'un marquage laxiste et d'une sortie hasardeuse du gardien pour marquer d'une tête piquée aux six mètres. Le Shakhtar a ensuite continué à imprimer son rythme (plus de 60% de possession en première période) et a logiquement doublé la mise à la 22e minute, à la suite d'un contre mené par Moraes. Le premier buteur de la soirée centrait pour Marlos, qui s'offre sa deuxième passe décisive du match en remettant à Taison, dont la reprise instantanée du gauche à l'entrée de la surface est légèrement déviée par un défenseur suisse dans ses propres filets (22e). Les Bâlois très peu inspirés se sont réveillés à l'heure de jeu pour porter le jeu dans la moitié de terrain ukrainienne, sans grande réussite cependant. Bâle n'avait pas eu le temps d'espérer que le Shakhtar enfonçait le clou après un pénalty transformé par Alan Patrick (75e). En fin de match, l'arrière-droit Dodo a alourdi la marque (88e), avant que les Suisses ne marquent à la 90+2 sur leur premier tir cadré du match grâce à un plat du pied de l'international néerlandais Ricky van Wolfswinkel. Le club ukrainien, vainqueur de l'épreuve en 2009, rencontrera en demi-finales à Düsseldorf lundi 17 août l'Inter Milan.