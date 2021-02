Dele Alli s’est fait plaisir jeudi soir face à Wolfsberger en seizième de finale retour d’Europa League avec deux assists et un but pour la victoire 4-0 de Tottenham, qualifié facilement pour les 8es. Le milieu offensif anglais n’a d’ailleurs pas fait les choses à moitié en réalisant le geste technique de la soirée avec un beau retourné acrobatique pour ouvrir le score à la 11e minute.

Une véritable bouffée d’oxygène pour Alli, embourbé dans une saison où il ne parvient pas vraiment à décoller. Avec six matches de Premier League à son actif et une seule titularisation (113 minutes au total) n’est décidément pas dans les petits papiers de José Mourinho cette saison.

Relancé sur la pelouse début janvier pour quelques matches de FA Cup, il semblait avoir regagné la considération du coach portugais avec quelques bonnes prestations. Touché au tendon d’Achille, il a finalement manqué une dizaine de jours de travail à cheval sur janvier et février.

Aligné en tant que remplaçant face à Manchester City et West Ham lors des deux derniers matches de Premier League, Alli a assurément marqué des points ce jeudi. "Le mercato est fermé et sa blessure a disparu. Il a commencé à travailler avec motivation et joue très bien. Son but a été magnifique mais ses assists et le travail qu’il a réalisé pour l’équipe sont bien plus importants à mes yeux", a déclaré Mourinho après le match en suggérant qu’il y aurait de la place pour Alli prochainement.