Les Genkois sont en phase offensive et vont subir un contre aussi précis qu’efficace. En quelques secondes, Vienne se retrouve dans le rectangle belge et Dejan Ljubicic ne se fait pas prier, avec une frappe puissante du pied gauche (0-1) . Genk cherche son rythme dans cette première période, Vienne en profite parfaitement.

Storck veut changer la donne et lance trois nouveaux joueurs dans le duel, à commencer par Paul Onuachu. Le buteur et colosse rentre avec beaucoup d’envie et se procure une première tentative à la 51e minute de jeu. Thorstvedt l’imite trois minutes plus tard, sans alimenter le marquoir. Carlos Cuesta et Luca Oyen, un autre réserviste entré pour le KRC, tentent leur chance, mais en vain.

Le Racing Genk s’incline et prend la porte sur la scène européenne avec un bilan de 5 unités en 6 rencontres. West Ham empoche le groupe H, avec 13 points, devant le Dinamo Zagreb (10) et Vienne (6).