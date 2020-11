Europa League : Le "Monsieur Hat-Trick" de Lille, Yazici, humilie l'AC Milan et dépoussière un record de Rivaldo

Yazici inflige une correction à l'AC Milan d'un beau triplé. - © MIGUEL MEDINA - AFP

Europa League : Le "Monsieur Hat-Trick" de Lille, Yazici, humilie l'AC Milan et dépoussière un... Ne cherchez plus le grand Monsieur du côté de Lille, il s'appelle Yusuf Yazici. Triple buteur dans la victoire des Dogues fin octobre contre le Sparta Prague (2-4), il a récidivé en coulant l'AC Milan à lui seul ce jeudi (0-3). Alors qu'il avait ouvert le score sur penalty, il a inscrit le but du break à la 55e minute d'une belle frappe tendue avant de parachever son récital personnel (et celui de son équipe) en plantant sa 3e rose personnelle à l'heure de jeu, au terme d'une contre-attaque rondement menée. Le...médian de formation inscrit donc son 6e but en 3 matches d'Europa League et permet aux Nordistes de gifler l'AC Milan et d'infliger aux Rossoneri leur toute première défaite de la saison. Yazici est également le premier joueur à inscrire un triplé, toutes compétitions confondues, contre un AC Milan à domicile depuis Rivaldo en 2000. Un vieux record symbolique qui tombe donc.