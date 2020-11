Le brouillard était de la fête en Bulgarie - © Tous droits réservés

Europa League : Le gardien n'a rien vu... nous non plus - Europa League - 26/11/2020 Dans le cadre de la quatrième journée d'Europa League, le CSKA Sofia affrontait les Young Boys dans le groupe A. Peu après la demi-heure de jeu, les Suisses ouvrent le score via Jean Pierre Nsame. Un but qu'aurait pu éviter le gardien Gustavo Busatto, mais soyons honnêtes, avec le brouillard qui s'était invité en Bulgarie, il était difficile pur lui de faire mieux. Pas de chance pour le gardien brésilien, le CSKA Sofia s'inclinera finalement sur ce seul but (0-1).