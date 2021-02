Europa League : Le FC Bruges partage au Dynamo Kiev et reste dans la course à la qualification (1-1)

C’est lourdement déforcé que le FC Bruges se rend dans la capitale ukrainienne, à Kiev. Privés de leur entraîneur Philippe Clément et de leur maître à jouer Hans Vanaken, positifs au coronavirus, les Brugeois doivent également se passer des services de leur génie néerlandais Noa Lang, malade.

Dans une température proche des -10 degrés, les deux équipes ont du mal à enflammer le début de rencontre. Si le FC Bruges se crée la première petite opportunité de la partie via une frappe non cadrée de Clinton Mata (0-0, 7'), c’est le Dynamo Kiev qui n’est pas loin d’ouvrir le score peu après la demi-heure. Sur un centre de Kedziora, Buyalskiy place sa tête juste au-dessus du but de Mignolet qui était battu (0-0, 34'). Dix minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Centre de Kedziora pour l’attaquant ukrainien qui voit sa reprise de la tête passée au-dessus du cadre.

Après une première mi-temps accrochée durant laquelle aucune des deux formations n’est parvenue à cadrer une frappe, les Blauw en Zwart remontent au jeu avec envie et s’installent progressivement dans la moitié de terrain adverse sans pour autant se montrer très dangereux. Contre le cours du jeu, l’inévitable Vitaliy Buyalskiy va donner l’avantage au Dynamo Kiev sur le premier tir cadré du match. Bien servi aux alentours de la surface, l’attaquant a tout le temps d’enrouler une frappe du pied droit et trompe Mignolet pour le plus grand bonheur des 9000 supporters présents dans le stade (1-0, 62'). Loin d’être abattus, les Brugeois vont directement égaliser. Sur un corner tiré par Ruud Vormer, Brandon Mechele saute plus haut que tout le monde et plante sa tête dans le but de Bushchan (1-1, 67'). En fin de match, Les Brugeois auraient même pu marquer un deuxième but. À nouveau sur corner, Badji, entré en cours de jeu, renvoie le ballon vers Dost qui manque sa reprise de la tête (1-1, 83').

Le match retour se déroulera jeudi prochain au Jan-Breydel Stadion sur le coup de 21 heures. Cette rencontre sera évidemment à suivre sur tous les médias de la RTBF.