Europa League : la Roma résiste à l’Ajax et rejoint Manchester United en demi-finale

L’AS Roma a tremblé mais est tout de même parvenue à se qualifier pour les demi-finales d’Europa League. Les Italiens ont partagé 1-1 face à l’Ajax jeudi soir au Stadio Olimpico en quart de finale retour de la compétition et ainsi défendu l’avance acquise à l’aller (1-2). Les Romains retrouvent donc une demi-finale européenne trois ans après avoir atteint le dernier carré en Ligue des Champions (2017-2018). Dans deux semaines, ils seront opposés à Manchester United qui s’est défait de Grenade 2-0 (0-2 à l'aller) grâce à un but d'Edinson Cavani et un goal contre son camp de Jesus Vallejo.

La soirée de l’équipe de Paulo Fonseca n’a pas été de tout repos jeudi soir. Après une première période pauvre en occasion avec un Ajax trop timide pour faire peur à la défense Romaine, les Néerlandais ont sérieusement inquiété les ‘Giallorossi’.

L’entrée de Brian Brobbey à la mi-temps a redynamisé l’attaque ajacide. Le jeune attaquant néerlandais (19ans) a d’ailleurs trouvé la voie des filets après 4 minutes en anticipant le gardien de la Roma Pau Lopez, plutôt maladroit dans sa sortie (49e). Sept minutes plus tard, les Lanciers pensaient même avoir renversé la situation avec un but de Dusan Tadic mais l’arbitre, interpellé par le VAR, a annulé ce 0-2 à cause d’une faute sur Hendrikh Mkhitaryan (56e).

L’équipe de Ten Hag a insisté dans les minutes suivantes mais la Roma a progressivement repris le match en main. Face à une défense ajacide fébrile, les Romains ont même pu se faire plaisir en contre avec une remontée rapide de Calafiori dont le centre dévié a terminé dans les pieds d’Edin Dzeko, auteur d’une égalisation rassurante.

Malgré quelques frayeurs en fin de match, les Romains parviendront à résister aux Néerlandais et à se qualifier pour le dernier carré.