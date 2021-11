Europa League : La défense de l'Antwerp partie à la chasse aux pâquerettes, le Fenerbahce plante un but collectif somptueux

Le but de Berisha contre l'Antwerp (0-3) - Europa League - 04/11/2021 L'Antwerp va mal, très mal. Complètement apathiques, les Anversois sont menés 0-3 à la demi-heure par une équipe de Fenerbahce beaucoup plus incisive. Illustration de cette surpuissance turque, le 3e but où le Fener voit en revue toute la défense anversoise avant de s'offrir trop facilement un but facile.