Europa League: l'Inter élimine Getafe, Lukaku marque son 30e but de la saison

L'Inter a éliminé Getafe en huitième de finale de l'Europa League. A Gelsenkirchen, les hommes d'Antonio Conte ont été plus efficaces dans une rencontre où Samir Handanovic a été mis à rude contribution. Lukaku a rassuré les siens en ouvrant la marque, signant son 30e but de la saison toutes compétitions confondues. Christian Eriksen est venu tuer le suspense, 2-0 score final.

Après cinq mois d’absence à cause du coronavirus, l’Europa League fait son retour ce mercredi soir avec les 8e de finale. Parmi les matches de ce soir, six sont des matches retour, qui se joueront comme prévu dans les stades des équipes hôtes.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est bien Getafe qui prend l'initiative dans ce match. Samir Handanovic doit sortir un grand arrêt après quelques petites minutes seulement. Après 18 minutes, les statistiques sont frappantes : 0 tir au but pour l'Inter, 6 pour l'adversaire espagnol. Inutile de dire qu'Antonio Conte fulmine. Romelu Lukaku, lui, ne touche que très peu de ballons.

Première réaction intériste via Lautaro Martinez. Vivace, il tente la frappe croisée qui ne trompe finalement pas David Soria, qui a bien plongé. Le même Lautaro tente à nouveau sa chance quelques minutes plus tard et trouve à nouveau David Soria. L'Inter est enfin dans son match et on joue depuis 28 minutes à ce moment.