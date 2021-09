Europa League : L'énorme bourde de Strakosha, le gardien de la Lazio, qui se ridiculise en s'improvisant volleyeur

Pauvre Thomas Strakosha. Titulaire pour défendre les cages de la Lazio en remplacement du titulaire habituel, l'inamovible Pepe Reina, le portier albanais risque de se souvenir longtemps de son match face à Galatasaray. Alors que les Turcs n'avaient cadré qu'un seul tir jusque-là et se ne montraient pas forcément dangereux, Strakosha s'est complètement troué sur un ballon pourtant à priori anodin.

La faute aussi (et d'abord) à son défenseur Manuel Lazzari, qui rate son dégagement. Résultat, le ballon s'envole dans les airs et rôde dangereusement au-dessus de la cage de Strakosha. Ne voulant prendre aucun risque, le portier albanais tente d'attraper le ballon. Seul problème, il semble avoir mal négocié la trajectoire de celui-ci...qui lui échappe et finit au fond des filets.

Un but gag qui risque de coûter un pont aux Romains puisqu'ils ne sont pas encore parvenus à égaliser...