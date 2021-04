Europa League : l'AS Rome prend un sérieux avantage sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam

L'Ajax Amsterdam recevait jeudi l'AS Rome en quarts de finale aller d'Europa League. Une rencontre rythmée qui a permis aux Romains de prendre un avantage pour la qualification en s'imposant 1-2. Le match avait plutôt bien commencé pour l'Ajax. Klaassen a ouvert le score à la 39e minute de jeu. Après une mauvaise passe en retrait de Diawara (AS Rome), Klaassen (Ajax) en a profité pour remettre sur la droite à Tadic qui a joué le une-deux dans le rectangle romain. Klaassen n'avait plus qu'à pousser le ballon au bout des filets. C'est le 23e but de la saison pour le Néerlandais de 28 ans.

La deuxième mi-temps ne pouvait pas mieux débuter pour les Lanciers. A la 53e minute de jeu, l'arbitre siffle penalty sur Tadic (Ajax) par Ibanez (AS Rome). Le Serbe prend ses responsabilités, mais tir plein axe et Pau Lopez (AS Rome) repousse le ballon. L'Ajax rate l'occasion de faire le 2-0.

Et ils le regretteront quatre minutes plus tard car, à la 57e, un coup franc très bien placé est attribué à l'AS Rome. Pellegrini (AS Rome) le botte et le gardien Scherpen (Ajax) se loupe dans son intervention, ce qui permet aux Romains d'égaliser.

En fin de partie, à la 87e, un corner pour Rome est d'abord repoussé, mais Ibanez (AS Rome) l'intercepte, contrôle de la poitrine, reprend de volée et met une puissante frappe dans le plafond du but. Score final 1-2.

Grâce à cette victoire, l'AS Rome prend un sérieux avantage à l'extérieur et met la pression avant d'accueillir l'Ajax d'Amsterdam, le 15 avril prochain.