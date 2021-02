Europa League : L'Antwerp s'incline face aux Rangers au terme d'un match fou (3-4)

L'Antwerp a mené deux fois au score face aux Rangers lors de ces 1/16e de finale d'Europa League mais s'incline finalement 3-4 au terme d'un match totalement fou en concédant notamment deux penaltys. Il faudra réaliser un véritable exploit à Ibrox Park pour espérer se qualifier.

Les deux équipes s’observent lors du premier quart d’heure et prennent peu d’initiatives. Les situations les plus intéressantes sont tout de même à mettre à l’actif des Ecossais.

La première véritable occasion intervient à la 28e minute. Morelos est lancé dans le dos de la défense anversoise mais frappe sur Beiranvand. Il avait de toute façon été signalé hors-jeu.

A la 33e, Kamara réalise un bel effort sur le côté gauche et centre à ras de sol mais le gardien iranien de l’Antwerp est attentif et s’interpose bien.

Beiranvand est ensuite coupable d’une erreur qui va coûter cher aux Anversois. Sa sortie dans les pieds de Roofe est manquée et le ballon revient dans les pieds d’Aribo qui envoie le ballon dans le but vide, 0-1 pour les Rangers (38e).

A la 45e, l’Antwerp égalise sur une tête d’Avenatti. Sur un coup-franc, Refaelov trouve l’Uruguayen à l’entrée du grand rectangle et sa tête décroisée trompe le gardien adverse.

Après six minutes dans le temps additionnel de la première période, l’Antwerp obtient un penalty pour une faute sur Refaelov. L’Israélien se fait justice lui-même et donne l’avantage aux Anversois, 2-1. L’Antwerp s’est montré ultra réaliste et a converti ses deux seules occasions de la mi-temps.

A la 54e, Aribo passe tout près du doublé mais sa frappe croisée est sauvée par Le Marchand, venu suppléer Beiranvand.

Ritchie De Laet est coupable d’un tirage de maillot dans le rectangle à la 58e et après vérification de la VAR, l’arbitre siffle penalty pour les Rangers. Baresic se charge de la transformation. Beiranvand semble être sur le ballon mais ne peut l’empêcher de rentrer.

Les Ecossais se font plus insistants et le danger plane sur les buts anversois. C’est pourtant l’Antwerp qui va reprendre l’avantage, complètement contre le cours du jeu. Hongla tente sa chance des vingt mètres, sa frappe croisée de l’intérieur du pied droit touche le poteau mais termine tout de même au fond des filets, 3-2 pour l’Antwerp (66e).

A la 75e, Beiranvand doit quitter la pelouse sur blessure et est remplacé par De Wolf, le problème des gardiens continue à l’Antwerp.

Hagi passe tout proche de l’égalisation. Il coupe la trajectoire d’un centre au premier poteau de Baresic mais son plat du pied passe juste à côté (80e).

L’égalisation tombe tout de même à la 84e, Kent s’infiltre dans la défense anversoise et après un joli slalom envoie le ballon au fond des filets.

Quelques secondes plus tard, les Ecossais sont à deux doigts de prendre l’avantage mais De Wolf intervient bien. Sur le contre Hongla se crée une belle occasion mais frappe sur McGregor. A la 86e, l’Antwerp est à nouveau dangereux mais le ballon ne finit pas au fond des filets après un cafouillage dans la défense des Rangers.

Catastrophe pour l’Antwerp à la 89e, Seck dévie le ballon de la main, deuxième jaune pour le Sénégalais et penalty pour les Rangers.

A la 94e, Miyoshi passe tout proche de l’égalisation mais sa frappe du gauche touche le poteau, l’Antwerp ne reviendra pas au score.

Les Rangers ont encaissé 3 buts ce soir, soit autant que sur leurs 11 derniers matchs toutes compétitions confondues. On peut donc parler d’exploit inutile du côté de l’Antwerp puisque le résultat final de la rencontre ne fait pas leurs affaires. La qualification pour les huitièmes de finale semble s’être fortement éloignée.