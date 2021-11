L’Antwerp a réussi à ramener un partage (2-2) de son déplacement à l’Eintracht Francfort, ce jeudi dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de l’Europa League. Malgré ce bon résultat, les Anversois (trois défaites, deux partages, 2/15) sont assurés de terminer à la quatrième et dernière place du Groupe D, et donc de quitter la scène européenne au soir de leur dernière rencontre de groupe face à l’Olympiacos, le 9 décembre prochain au Bosuil.

Le Japonais Daichi Kamada, prêté à Saint-Trond en 2018-2019, a ouvert le score en début de rencontre (13’ 1-0). Une reprise de volée de Radja Nainggolan déviée dans ses propres filets par un défenseur allemand a permis aux Anversois d’égaliser avant la pause (33’ 1-1). Il s’agit tout simplement du premier but de l’ancien Diable Rouge sous ses nouvelles couleurs !

Ritchie De Laet a pensé placer le Great Old en seconde période (71’), mais son but a été annulé après intervention du VAR pour un hors-jeu de quelques centimètres. Ally Mbwana Samatta a lui cru qu'il allait offrir une victoire de prestige et pleine d'espoir à l'Antwerp (88' 1-2), mais dans les arrêts de jeu, Gonçalo Paciência, qui venait de monter sur la pelouse, a arraché le partage pour l'Eintracht Francfort (94' 2-2).