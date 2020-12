Europa League : l'Antwerp qualifié pour les 1/16es malgré une finition exécrable contre Ludogorets

L’Antwerp est parvenu à se qualifier pour les seizièmes de finale d’Europa League avec un match d’avance ce jeudi grâce à son succès 3-1 face à Ludogorets. Les Anversois ont été largement supérieurs aux Bulgares mais se sont tout de même fait peur en manquant cruellement de lucidité devant le but. Le Matricule n°1 compte désormais 12 points au classement et ne peut plus se faire rejoindre par le LASK Linz (6 pts), battu 1-2 par Tottenahm.

Le 'Great Old' passe donc l’hiver européen pour la première fois depuis 28 ans et sa chevauchée jusqu’en finale lors de la Coupe des Coupes 1992. Jeudi prochain à Londres, le matricule n°1 défiera donc Tottenham (12 points) pour la première place du groupe.