Europa League : L’Antwerp passe à deux doigts d’arracher un partage mais s’écroule au bout du suspense contre l’Olympiacos

Olympiacos - Antwerp : le résumé (2-1) - Europa League - 16/09/2021 Cruel dénouement pour l’Antwerp. Longtemps apathique, inoffensif et mené par l’Olympiakos, le Great Old pensait avoir fait le plus dur en revenant au score, mais il s’est finalement écroulé en encaissant une frappe sortie de nulle part de Reabciuk à trois minutes du terme (2-1).