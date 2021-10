L’Antwerp a ramené un point de son déplacement au Fenerbaçhe et a débloqué son compteur en Europa League. Ally Samatta et Pieter Gerkens ont répondu au doublé d’Enner Valencia, qui a tenté – et raté – une paneka à 1-1.



Après deux revers, l’Antwerp a besoin de point(s). Et le club anverois démarre le match comme dans un rêve. Fischer lance Samatta à la limite du hors-jeu, au millimètre près. L’attaquant tanzanien, prêté par le Fener, ajuste Bayindir. Et comme annoncé, il ne fête pas son but (0-1, 3e).



Les Turcs, poussés par un public bouillant et bruyant, reprennent le contrôle. Osayi-Samuel se heurte à Butez (17e) puis au dos de Gerkens (19e). L’Antwerp plie et rompt sur un coup de coin. Tisserand s’élève au premier poteau. Butez repousse. Mais Valencia a bien suivi et égalise (1-1, 21e).