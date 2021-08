Europa League : L’Antwerp joue avec son bonheur et s’incline face à l’Omonia Nicosie (4-2)

L’Antwerp faisait ses débuts européens ce jeudi soir sur la pelouse de l’Omonia Nicosie, le champion de Chypre, dans le but d’accéder à la phase de groupes de l’Europa League. Après 40 minutes plutôt bien gérées (0-1), les Anversois se sont écroulés et ont encaissé trois buts en l’espace de 13 minutes (43', 49', 56'). Le Great Old est parvenu à réduire l’écart via Miyoshi (3-2, 62') mais Atiemwen a marqué un quatrième but en fin de rencontre qui risque de peser lourd dans la balance. Score final : 4-2 ! Radja Nainggolan est monté à l’heure de jeu mais n’a pu éviter la défaite à son équipe.

Les Chypriotes ne perdent pas de temps. Dès le début de la rencontre, l’attaquant Fotis Papoulis envoie une belle reprise de volée sur le poteau de Jean Butez. Les Anversois peuvent souffler.

Peu avant la demi-heure, Alhassan Yusuf lance parfaitement Michel Ange Balikwisha sur le flanc gauche. L’ancien liégeois centre et trouve le crâne de Manuel Benson. La tête croisée du petit format (1m69) est parfaite, le gardien est battu (0-1, 26').

Les Anversois contrôlent tranquillement la rencontre mais en fin de première période, Ritchie De Laet, un peu trop nonchalant, perd la balle dans son camp. Andronikos Kakoullis récupère le cuir et lance Loizos Loizou qui trompe Butez d’un subtil lob (1-1, 43').

Au retour des vestiaires, le match bascule. Coup sur coup, l’Omonia Nicosie assomme le Great Old. Kakoullis se transforme en buteur pour donner l’avantage à son équipe (2-1, 49') et sept petites minutes plus tard, Loizou inscrit un doublé (3-1, 56').

Le coach anversois Brian Priske Pedersen décide alors de faire monter sa nouvelle recrue Radja Nainggolan, arrivé vendredi dernier. Deux minutes après l’entrée de l’ex-Diable Rouge, Koji Miyoshi, qui a remplacé Pieter Gerkens, relance les Belges après un beau solo (3-2, 62').

Le Great Old y croit encore mais en fin de rencontre, Abdoulaye Seck, monté au jeu quelques minutes plus tôt, et Butez se jettent sur Iyayi Believe Atiemwen : penalty ! Le numéro 8 prend ses responsabilités, trompe le gardien anversois et marque un précieux but pour le champion de Chypre qui s’impose 4-2.

Les deux équipes ont rendez-vous jeudi prochain à 21 heures au Bosuil pour disputer le match retour qui sera décisif. La tâche s’annonce désormais très compliquée pour l’Antwerp qui devra réaliser un exploit pour se qualifier pour les phases de poules de l’Europa League.