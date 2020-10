Europa League : l'Antwerp en Bulgarie sans attaquant ni dirigeant (Live VIDEO 21h)

Le COVID a frappé

L’Antwerp n’échappe pas à la règle. Il y a quelques jours, 11 tests positifs (4 joueurs et 7 membres de l’encadrement) ont été détectés. Les nouveaux tests réalisés avant de pouvoir se déplacer en Bulgarie ont confirmé 8 des 11 tests. Parmi les joueurs, il s’agit de Jordan Lukaku et Ibrahima Seck. Coopman et De Sart sont en outre blessés. Aucun de ces joueurs n’a fait le voyage. Pas plus qu’Edward Still (adjoint) testé positif. La direction du club a également décidé de rester à Anvers. "Nous ne voulons prendre aucun risque. Se déplacer pendant plusieurs jours pour participer à un repas officiel et voir le match, c’est vu les circonstances démesurées" dit le porte-parole de l’Antwerp. A peine 5 personnes (le responsable sécurité, le porte-parole, l’officier de liaison et deux membres de l’équipe des réseaux sociaux du club) accompagneront le staff et les joueurs.