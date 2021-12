Europa League : l’Antwerp, déjà éliminé, empoche sa première victoire face à l’Olympiakos

Libéré de toute pression et avec un effectif modifié, l’Antwerp s’est imposé lors de la 6e journée de l’Europa League face à l’Olympiakos. Parmi les joueurs, Michel-Ange Balikwisha aura tiré son épingle du jeu avec un but et un bon match. Une victoire qui signifie aussi le dernier match de la saison pour l’Antwerp qui était déjà éliminé de la compétition et qui va pouvoir se consacrer au championnat.

Brian Priske, l’entraîneur de l’Antwerp, avait décidé de donner du temps de jeu à certains joueurs afin qu’ils gagnent en confiance.

Et certains l’ont bien compris car dès la 7e minute de jeu, l’Antwerp ouvre la marque. Trouvé dans la surface par Manuel Benson, Michel-Ange Balikwiha voit son tir dévié de la tête par Cisse qui trompe son gardien, Tomas Vaclik. Le buteur marque son premier but sous la vareuse de l'Antwerp.

Ce but libère un peu plus l’Antwerp qui tente de doubler la marque, sans y parvenir. Du côté de l’Olympiakos, les occasions sont peu nombreuses (Sokratis 10e et M’Vila 18e) et surtout n’inquiète pas Jean Butez. L’Antwerp rentre donc aux vestiaires en menant.

Les 45 minutes suivantes sont du même acabit que les 45 premières. Les deux équipes se procurent peu d’occasions. La meilleure est à mettre sur le compte de Balikwisha qui marque des points ce soir. À la 62e, l’attaquant récupère le ballon et tente sa chance, en vain.

Le score ne va pas évoluer. L’Antwerp empoche donc la victoire, la première dans la compétition. Au classement, l'Antwerp termine donc à la 4e place avec 5 points derrière Fenerbahce (6 pts), l'Olympiakos (9) et Francfort (11). Les Allemands sont directement qualifiés pour les 8es de finale en tant que vainqueur de groupe tandis que l'Olympiakos devra passer par les barrages avec les autres deuxièmes et les troisièmes de groupe de la Ligue des Champions. Fenerbahce est repêché en Conference League.