Europa League : Januzaj obtient un penalty, Mertens qualifié, Tielemans et Castagne en Conference League

Jeudi soir, la dernière journée de la phase de poules de l’Europa League a vu de nombreux Belges en action dans les groupes B et C, où tout restait à jouer. Leicester, avec Tielemans et Castagne, n’a su valider son ticket pour le prochain tour contre le Napoli, et disputera la Conference League après l’hiver.

Dans le groupe C, le duel très belge entre Naples et Leicester s’est soldé par une victoire des Napolitains, 3-2. Ceux-ci ont rapidement pris l’avantage en 1re mi-temps via Ounas (4e) et Elmas (24e), mais Leicester est revenu avant la mi-temps grâce à Evans (27e) et Dewsbury-Hall (33e). Elmas s’est offert un doublé (53e) pour ramener les 3 points synonymes de qualification aux siens. Timothy Castagne et Youri Tielemans étaient titulaires pour Leicester, tandis que Dries Mertens a remplacé Ounas à la 63e minute. Tielemans, de retour dans l’équipe des Foxes après plusieurs semaines d’absence en raison d’une blessure au mollet, a quant à lui cédé sa place à Soumare à la 77e.

Dans l’autre rencontre, le Spartak Moscou s’est assuré de la 1re place en venant à bout du Legia sur le score de 0-1, avec un but de Bakaev (17e). Le Legia a bien eu l’occasion d’égaliser, mais Pekhart a manqué son penalty dans les ultimes secondes (90e+8). Maximiliano Caufriez était titulaire pour les Russes, et a disputé l’entièreté de la rencontre sur le côté droit de la défense.

Finalement, le Spartak termine 1er, à égalité de points avec Naples, 2e avec 10 points. Leicester chute à la 3e place après sa défaite, et termine la phase de poules avec 8 points, soit 2 de plus que le Legia, définitivement éliminé de toute compétition européenne. Les Foxes iront disputer la Conference League.