Europa League, Inter Milan – Getafe : Lukaku, l'arme de Conte pour une qualification (Live vidéo 21h)

Après cinq mois d’absence à cause du coronavirus, l’Europa League fait son retour ce mercredi soir avec les 8e de finale. Parmi les matches de ce soir, six sont des matches retour, qui se joueront comme prévu dans les stades des équipes hôtes.

Mais pour l’Inter et Romelu Lukaku, ce 8e sera un match particulier. Le match aller n’étant pas encore disputé, il a donc été décidé de jouer sur un terrain neutre dans un match unique. Si l’Inter a fini le championnat à une belle seconde place, il y a pour le moment de la tension au sein du club. Antonio Conte est en froid avec ses dirigeants. L’entraîneur pointe le manque de soutien de la part de sa direction. Un soutien qui sera pourtant bien important ce soir.

Car il va falloir dompter à Gelsenkirchen l’accrocheuse équipe de Getafe, victorieuse de l’Ajax Amsterdam au tour précédent, avant un quart de finale possible contre le Bayer Leverkusen, vainqueur 3-1 à l’extérieur face aux Glasgow Rangers en mars dernier.

Et pour parvenir à passer cet obstacle, l’Inter pourra compter sur un Romelu Lukaku en forme. Car jamais encore, l’Inter n’a atteint les quarts de cette compétition, tout comme son meilleur attaquant. Auteur de 29 buts en championnat et de 4 buts et 3 assists sur la scène européenne, Lukaku aura à cœur de qualifier son équipe et de tenter de ramener un premier trophée européen depuis la Ligue des Champions de 2010.

Les équipes qualifiées à l’issue de ces matches joués à huis clos se retrouveront en effet du 10 au 21 août pour un tournoi à huit équipes et à élimination directe joué dans quatre stades allemands (Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Cologne).