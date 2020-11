Europa League : Il rate l'immanquable et s'écrase sur le poteau

Le gardien de l'AEK Athènes loupe sa sortie - Europa League - 26/11/2020 Un autre joueur s'est manqué ce soir, cette fois ce n'est plus un défenseur mais le gardien de l'AEK Athènes Georgios Athanasiadis. Sur un centre adverse, le gardien passe complètement à côté de sa sortie et offre le but à Artem Gromov, l'attaquant de Zorya. Malheureusement pour le portier, il encaissera encore deux buts. Mauvaise soirée pour Athanasiadis et l'équipe grecque qui s'inclinent trois buts à zéro.