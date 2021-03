Un des évènements de la soirée ce jeudi en Europa League, c'est l'élimination de Tottenham par le Dinamo Zagreb. Une défaite 3-0 après un succès 2-0 à l'aller : Les Spurs ont bu la tasse et celle-ci va difficilement passer.

"On est beaucoup plus que déçu. C'est une honte. On se sent tous responsable de ce qui s'est passé, la pilule est sincèrement très difficile à avaler. On devait afficher plus de solidité mentale et être plus compétiteur. Je n'ai pas ressenti cela dans les rangs de l'équipe ce soir. A ce niveau-là, si vous n'êtes pas prêts, vous payez lourdement vos erreurs. On le sait : les équipes encore présentes à ce stade de la compétition ont toutes des qualités. Nous n'avons pas affiché suffisamment de choses dans ce match. On peut se montrer ambitieux et afficher cela à l'entrainement, pas de problème, mais il est encore plus important de le prouver lors des matches", a indiqué Hugo Lloris, capitaine et gardien des Spurs.

Avant de compléter : "Jouer en équipe, c'est l'élément le plus difficile à mettre en place dans le foot. Il faut écouter l'entraineur et suivre la dynamique mise en place par celui-ci. Il faut s'impliquer dans l'équipe durant toute la saison, pas uniquement lorsque tu débutes une rencontre. On a connu des excellents moments par le passé car on pouvait se faire confiance au sein de l'équipe. Je ne suis pas sûr que cette confiance soit encore présente en ce moment."

Huitièmes en Premier League, les hommes de José Mourinho, très déçu ce jeudi soir également, peuvent encore accrocher un ticket européen. Ils joueront probablement leur saison lors de la finale de League Cup, le 25 avril prochain, face à Manchester City.