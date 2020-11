Europa League : Harry Winks s'offre un lob subtil à plus de 40 mètres !

Le but de Harry Winks - © RTBF.be

Harry Winks s’offre un but surprenant, un lob subtil des 35 mètres - Football - 27/11/2020 L'Antwerp l'a emporté (0-2) en Autriche, face au LASK, lors de la quatrième journée de l'Europa League jeudi soir. Un coup-franc de Lior Refaelov et un but de Pieter Gerkens ont permis aux Anversois de prendre la tête du groupe J. Dans la deuxième rencontre du groupe, entre Tottenham et Ludogorets, les Anglais ont croqué leur adversaire du soir sans trembler (4-0).