Europa League : Harry Winks s'offre un but surprenant, un lob subtil des 35 mètres !

L'Antwerp l'a emporté (0-2) en Autriche, face au LASK, lors de la quatrième journée de l'Europa League jeudi soir. Un coup-franc de Lior Refaelov et un but de Pieter Gerkens ont permis aux Anversois de prendre la tête du groupe J.

Dans la deuxième rencontre du groupe, entre Tottenham et Ludogorets, les Anglais ont croqué leur adversaire du soir sans trembler (4-0). Carlos Vinicius a marqué un doublé, Lucas Moura un but et Harry Winks un lob subtil. Le médian international anglais, juste après une remise en jeu, se trouve entre 35 et 40 mètres du but adverse… Il ne réfléchit pas très longtemps et expédie une frappe tendue. Le portier Iliev Ivanov tente de revenir, mais la trajectoire du ballon est précise. Une très belle réalisation du médian des Spurs.

L’Antwerp garde la tête du groupe (9 unités), devant Tottenham (9), LASK (6) et Ludogorets (0).