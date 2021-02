Europa League : Goncalves se transforme en Juninho et envoie une praline somptueuse sur coup-franc

Goncalves ou Juninho ? - © ARIS MESSINIS - AFP

Europa League : Diogo Goncalves se transforme en Juninho et botte un coup-franc somptueux - europa... Alors qu'Arsenal et Benfica s'étaient quittés sur le score de 1-1 la semaine dernière, les deux clubs se retrouvaient ce jeudi pour la manche retour des 16e de finale de l'Europa League. Après le but d'ouverture d'Aubameyang, magnifiquement mis sur orbite par Saka, Benfica est revenu dans la rencontre juste avant la mi-temps grâce à Diogo Golcalves. Placé derrière le cuir sur un coup-franc à environ 25 mètres du but, l'ailier portugais a placé une praline somptueuse qui a fini sa course dans la lucarne gauche d'un Leno complètement impuissant. Un but somptueux, savoureux cocktail entre puissance et précision !