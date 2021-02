Europa League : "Gerrard a apporté une structure et une vision aux Rangers", pense Vercauteren

L'Antwerp affronte jeudi les Rangers en 16e de finale aller de l'Europa League. L'équipe écossaise est dirigée par l'Anglais Steven Gerrard, 40 ans, légende de Liverpool en tant que joueur. "Gerrard a beaucoup de qualités", estime Frank Vercauteren, l'entraîneur de l'Antwerp.

"Steven Gerrard est encore un jeune coach, mais ce n'est pas important", analyse Vercauteren. "Tu vois qu'il a des qualités comme entraîneur. Il pourra encore s'améliorer avec les années, c'est sûr. Mais je ne vois pas son âge comme une donnée importante. Il a apporté une structure, une vision et des résultats aux Rangers. Evidement, les qualités de l'équipe jouent aussi. Ils ont des joueurs déterminants, mais demain nous essayerons de les arrêter collectivement et ne pas nous concentrer sur un ou deux attaquants."

"Les statistiques des Rangers sont super", a poursuivi Vercauteren. "Mais les statistiques sont là pour être arrêtées. Parfois dans le football, tu obtiens un résultat surprenant et gagnes contre une équipe plus forte sur papier. C'est ce qui rend le football si beau. Nous devons croire en nos qualités demain. Nous en aurons besoin pour battre les Rangers. Nous aurons aussi besoin de chance et d'efficacité. En tant qu'équipe, tu dois toujours commencer avec l'ambition de gagner, autrement tu es battu d'avance. Nous savons que nous pouvons gagner, nous commençons avec une attitude positive, mais nous nous rendons compte que ce sera difficile."

Capitaine de l'Antwerp en l'absence de Faris Haroun, Ritchie De Laet se dit "impatient" de jouer le match de jeudi. "L'Europa League est une compétition importante pour nous. Demain commence la phase éliminatoire. Les rencontres sont encore plus importantes qu'en phase de groupes, où tu peux encore rectifier la situation après un faux pas. Lors de la phase de poules, nous avons prouvé que nous pouvons battre n'importe qui", indique le défenseur, en référence à la victoire (1-0) du 'Great Old' sur Tottenham. "Nous commencerons donc le match de demain avec confiance. Nous verrons quel sera le résultat après 90 minutes. La décision tombera ensuite la semaine prochaine à Glasgow."