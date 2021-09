Europa League : Genk veut enchaîner face au Dinamo Zagreb (LIVE vidéo et commenté 20h30)

Le Racing Genk accueille les Croates du Dinamo Zagreb ce jeudi soir lors de la deuxième journée d’Europa League. Cette rencontre est à suivre en direct vidéo et commenté dès 20h30.

Les Limbourgeois ont parfaitement débuté cette nouvelle campagne européenne en arrachant la victoire dans les arrêts de jeu (0-1) sur la pelouse du Rapid Vienne lors de la première journée. Le buteur Paul Onuachu, dans la forme de sa vie, a inscrit le but de la victoire en toute fin de match et devrait être à nouveau le joueur à suivre du côté de Genk. Le Nigérian a déjà inscrit 11 buts toutes compétitions confondues et s’est offert un triplé face à Seraing ce week-end en Pro League.

Le Dinamo s’est quant à lui incliné sur sa pelouse face aux Anglais de West Ham (0-2) lors de la première journée du groupe H. Les Croates auront certainement à cœur de rentrer en Croatie avec au minimum un point afin de ne pas se laisser distancer au classement.

Coup d’envoi de la rencontre à 21 heures à la Cegeka Arena !